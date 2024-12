Da Mirafiori a Melfi, tra cig e stop alla produzione

Le fabbriche italiane di Stellantis sono tutte interessate dalla cassa integrazione con sospensione prolungata dell'attività produttiva fino alla fine delle festività natalizie. - MIRAFIORI. Modelli prodotti: 500 elettrica, Maserati GranTurismo e GranCabrio. Lavoratori della produzione 2.800, in tutto il comprensorio sono 13.000. L'attività produttiva delle carrozzerie si ferma da oggi fino all'8 gennaio Lavoreranno regolarmente i dipendenti delle altre attività di manufacturing, della ricerca e sviluppo, del centro stile e degli uffici amministrativi, saranno in funzione la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT), l'impianto di Economia Circolare e il Battery Technology Center. I lavoratori delle presse sono in cassa integrazione tre giorni alla settimana.

- POMIGLIANO. Modelli prodotti: Alfa Tonale, Dodge Hornet e Fiat Panda. Lavoratori 4.226. La produzione si ferma dall'11 dicembre all'8 gennaio utilizzando cassa integrazione, ferie e festività. I lavoratori.

- CASSINO. Modelli prodotti: Maserati Grecale, Alfa Giulia e Stelvio. Lavoratori: 2.600. La chiusura non è ancora ufficiale, ma si pensa che possa iniziare già la settimana prossima fino a dopo l'Epifania.

- MELFI. Modelli prodotti: Jeep Renegade e Jeep Compass.

Lavoratori: 5.300. Si lavora due giorni alla settimana su un turno solo. L'attività produttiva sarà sospesa dal 23 dicembre all'8 gennaio.

- ATESSA. Modelli prodotti: veicoli commerciali Stellantis Pro One. Dipendenti: quasi 5.000. Stop produttivo dal 23 dicembre all'8 gennaio. Circa 1.500 lavoratori sono attualmente in cassa integrazione.

- MODENA. Modelli: Maserati Mc20. Dipendenti: 250 operai diretti e circa 650 impiegati. Attività sospesa dal 19 dicembre al 7 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA