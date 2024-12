IG Metall, in VW stop da lunedì, battaglia più dura mai vista

(ANSA-AFP) - ROMA, 01 DIC - Ig Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, chiama i dipendenti della Volkswagen all'astensione dal lavoro da lunedì nelle fabbriche per opporsi alle migliaia di tagli di posti di lavoro previsti. "Se necessario, questa sarà la battaglia contrattuale collettiva più dura che Volkswagen abbia mai conosciuto", avverte il sindacato in un comunicato stampa, al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120.000 dipendenti del marchio in Germania. (ANSA-AFP).



