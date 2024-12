Stellantis, a Termoli fermo produzione dal 21/12 al 2/1/2025

Stop della produzione nello stabilimento Stellantis di Termoli dal 21 dicembre fino al 2 gennaio. Si tratta della fermata natalizia che avverrà con permessi per i lavoratori; prima delle festività, tiene banco la cassa integrazione guadagni per 400 operai nel reparto motori Gse e V6, dal 16 al 21 dicembre. Dall'11 novembre scorso, invece, è iniziato il contratto di solidarietà per 892 lavoratori dello stabilimento automobilistico e proseguirà fino al 1 agosto 2025. "Sicuramente in questo momento prosegue un momento non solo di difficoltà, ma di incertezza - dichiara all'ANSA il segretario della Uilm Molise, Francesco Guida -.

Soprattutto il progetto della Gigafactory è fermo. Non possiamo accettare che uno stabilimento così importante venga abbandonato al proprio destino. E' necessario che Stellantis chiarisca le sue intenzioni e, che, le istituzioni si attivino per garantire un futuro industriale e occupazionale a Termoli e a tutto il Molise". Intanto, il 16 dicembre prossimo dovrebbe tenersi l'incontro al Mimit tra sindacati, azienda e Governo.



