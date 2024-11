Future Mercedes Mma, per le Ice un motore Geely-Renault

Mercedes, come quasi tutti i grandi costruttori, è impegnata in una profonda revisione del programmi per l'introduzione dei prossimi modelli, nell'ottica non solo di recuperare competitività nei costi industriali ma anche di meglio soddisfare le richieste della clientela e, quindi, di consolidare la redditività.

Un rapporto pubblicato dagli analisti di JustAuto sottolinea che la futura famiglia Cla, basata sull'architettura modulare Mercedes-Benz Mma - e che sarà composta da una coupé a quattro porte, da una versione con passo allungato per la Cina, da una shooting brake, da un crossover (noto come X174) e un suv con più spiccate caratteristiche off-road - potrà avvalersi sia di un sistema propulsivo 100% elettrico sia di motori termici di nuova generazione.

Secondo JustAuto, questa nuova famiglia dovrebbe portare al debutto in un modello Mercedes di un'unità Ice sviluppata e fabbricata in Cina da Horse (la Jv creata da Geely e Renault).

Si dovrebbe trattare del 4 cilindri turbo benzina da 2,0 litri della serie M282, che prenderà il posto delle precedenti motorizzazioni con due importanti miglioramenti: l'efficienza (in termini di consumi ed emissioni) e il costo industriale.

Al riguardo va ricordato che Shu Fu LI - il proprietario di Geely - possiede una quota del 9,686% in Mercedes-Benz, ed è dunque il secondo azionista di riferimento dopo la cinese SASAC (Beijing State-Owned Assets Supervision & Administration) che ne controlla il 9,980%.



