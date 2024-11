Gruppo Volkswagen rafforza partnership con SAIC Motor

Il Gruppo Volkswagen porta avanti la propria strategia 'In Cina, per la Cina', rafforzando a lungo termine la partnership con SAIC Motor, iniziata quaranta anni fa. A Shanghai, le due aziende hanno infatti firmato il prolungamento del contratto di joint venture fino al 2040.

Con il nuovo accordo, i partner garantiscono fin da ora una pianificazione oltre il 2030. Contestualmente, Volkswagen e SAIC accelerano il percorso di trasformazione della joint venture SAIC Volkswagen in termini di gamma prodotti, produzione e decarbonizzazione. L'obiettivo comune è portare SAIC Volkswagen a una posizione di leadership sul mercato con i brand Volkswagen e Audi nell'era dei veicoli elettrici.

"Volkswagen e SAIC - ha dichiarato ha dichiarato Ralf Brandstätter, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Cina - sono pionieri della mobilità individuale in Cina. Insieme, 40 anni fa, abbiamo costituito una delle prime joint venture internazionali nella regione. Dalla sua fondazione, SAIC Volkswagen ha conquistato la fiducia di oltre 28 milioni di clienti. Con l'estensione a lungo termine del contratto, sottolineiamo l'importanza di questa collaborazione e la rilevanza del mercato cinese per il Gruppo Volkswagen".

Entro il 2030, SAIC Volkswagen introdurrà sul mercato 18 nuovi modelli. Alla luce dello sviluppo del mercato, i partner della joint venture si stanno concentrando in particolare sull'accelerazione della strategia di elettrificazione, che include otto nuovi modelli elettrici.

Già nel 2026 saranno lanciati due veicoli elettrici basati sulla 'Compact Main Platform', sviluppata localmente e dotata di un'architettura zonale utilizzata per la prima volta all'interno del Gruppo.



