Ford: scossa al mercato con l'elettrificazione progressiva

Nella situazione attuale del mercato europeo e, di riflesso, di quello italiano, le case costruttrici stanno lavorando per trovare la formula giusta con cui affrontare quello che Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia, definisce "uno dei periodi più complessi", per via del momento economico complicato, degli aumenti dei costi di produzione e distribuzione negli ultimi 2 anni, dell'attuale condizione della politica europea, e della presenza di nuovi concorrenti, i marchi cinesi, che stanno creando molta pressione, perché arriveranno ad essere competitivi anche a livello di veicoli commerciali.

L'imperativo dunque, è reagire, e per farlo, spiega Faltoni, "abbiamo una strategia di transizione verso l'elettrico che prevede di commercializzare solo auto e veicoli commerciali elettrici nel Vecchio Continente a partire dal 2035". Per perseguire l'obiettivo sono stati investiti 2 miliardi di euro nello stabilimento di Colonia, che può costruire 250.000 auto elettriche all'anno. Sempre in riferimento all'elettrico puro, Ford, dal secondo trimestre del prossimo anno, avrà 6 veicoli trasporto persone completamente elettrici in gamma, con Explorer, Capri, E-Tourneo Courier, E-Tourneo Custom e la Puma Gen-E, oltre alla Mustang Mach-E, mentre, tra i veicoli commerciali ci saranno 3 modelli completamente elettrici: E-Transit, E-Transit Custom ed E-Transit Courier.

Inoltre, per quanto riguarda l'elettrificazione intesa nel senso più ampio del termine, arriverà, come nelle auto, anche per i veicoli commerciali, una gamma plug-in che andrà ad interessare veicoli come il Ranger, il Transit Connect ed il Transit Custom.

All'innovazione dei veicoli però, la casa dell'ovale blu affianca quella relativa ai servizi. Infatti, l'intento di Ford Pro, marchio globale di Ford dedicato ai veicoli commerciali, è quello di realizzare un ecosistema di servizi che aiutino le aziende attraverso le analisi dei dati. Un esempio è il Mobile Service, un servizio di assistenza a domicilio con dei furgoni che arrivano direttamente verso le aziende per ridurre i tempi di manutenzione. FordLiive, lanciato 2 anni fa, è un centro di controllo europeo dove si analizzano i dati dei veicoli circolanti al fine di fornire una manutenzione predittiva che tende ad eliminare il fermo del veicolo.

Attualmente, ricorda Faltoni, "La mancata crescita dell'elettrico in Europa, che si è notata soprattutto una volta che sono stati tolti gli incentivi, porta alla necessità di essere flessibili con elettrificazioni progressive, sia nelle auto che nei veicoli commerciali". Inoltre, per richiamare il DNA USA del brand, la proposta del marchio si è evoluta proponendo modelli che sono delle icone in tutto il mondo, e la strategia è stata quella di puntare su alcuni segmenti e sui veicoli commerciali.

"Chiudiamo il 2024 tra i primi 5 marchi in Italia", evidenzia Faltoni. Nello specifico, sono 88 mila le unità vendute tra vetture e veicoli commerciali da Ford, con una quota di mercato del 5,7 %". Il mercato è sostanzialmente stabile, in leggera contrazione, del 2-3% nel 2024, le elettrificate continuano a crescere in particolare mild e full hybrid ed il diesel continua a diminuire di quota. "La componente elettrificata Ford - racconta Faltoni - continua a crescere e la Puma, anche nel 2024, è ai vertici della categoria, visto che è la quarta vettura ibrida più venduta in Italia. La Kuga, aggiornata sia nell'estetica che negli interni, nel 2024 è stata la seconda plug-in più venduta in Italia. Tourneo Courier lanciato a febbraio, arriverà probabilmente oltre le 9.000 unità a fine anno, e sta occupando uno spazio lasciato vuoto dall'Ecosport".

A questi dati si aggiungono quelli di Ford Pro, con un 2024 che, per i veicoli commerciali del brand, sarà da record: con una previsione di chiusura a 36.000 veicoli immatricolati, circa oltre 8 mila rispetto al 2023. Tra i mezzi commerciali spiccano, per l'anno in corso, le prestazioni del Ranger, con oltre 50% di quota nel segmento in Italia, e del Transit full electric, ad oggi il più venduto in Italia nella categoria con oltre il 40% di quota nel segmento. "In Italia - sottolinea Faltoni - cerchiamo di vedere la mobilità non solo come trasporto passeggeri ma anche come trasporto merci".



