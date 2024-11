Primerent, cresce fatturato per noleggio auto d'alta gamma

Primerent, azienda specializzata nel noleggio di auto di alta gamma a breve e medio periodo, punta a chiudere l'anno con un 10% di fatturato in più rispetto al 2023. E per il 2025 ha in progetto di ampliare la sua flotta del 25%. A fare il punto sullo stato dell'arte dell'azienda Nicola Contaldi, general manager di Primerent. "Il mercato intero europeo ha un fatturato di 169 milioni nel 2023 e per il 2024 si punta ai 200 milioni. Primerent ne fatturerà 22 milioni nel 2024, rappresentando un punto di riferimento del comparto del noleggio di alta gamma. Entro il 2030 puntiamo a raddoppiare il fatturato e questo grazie all'ampliamento della flotta, all'aumento della tecnologia da offrire ai nostri partner, e all'apertura di una filiale in Francia, Svizzera o Germania nel 2025" le parole del general manager. "Noi rappresentiamo una percentuale importante del luxury travel, c'è una fortissima espansione di questo mercato e il noleggio riveste ruolo chiave nell'offerta turistica italiana. Quello che vediamo è che il servizio è poco conosciuto, la mobilità on demand viene vista come entry level e non si pensa vi sia un servizio di alta gamma." continua Contaldi. A ciò si aggiunge l'attenzione alla sostenibilità ambientale, molto richiesta dal mercato e cui Primerent può rispondere grazie all'ampio ricambio del suo parco macchine, come sottolinea Nicola Contaldi. "Il parco auto viene sostituito ogni 8/10 mesi, garantendo così i migliori standard presenti sul mercato. L'85% della flotta attualmente è ibrida o mild hybrid, mentre il 10% è full electric. Pensiamo che questi numeri possano aumentare, la clientela è pronta, il problema ovviamente è che manca l'infrastruttura per garantire, soprattutto per i clienti esteri, una copertura totale del Paese".



