Portogallo: licenziati 350 lavoratori del settore auto

C'è preoccupazione nel piccolo centro di Arcos de Valdevez (nord del Portogallo) per i 350 lavoratori della Coindu che domenica scorsa hanno ricevuto la lettera di licenziamento: la chiusura della loro fabbrica è prevista per la fine di dicembre. Coindu è un'azienda specializzata nella componentistica per interni di automobili ed è stata acquistata circa un mese fa dall'italiana Mastrotto, gruppo vicentino leader nella lavorazione conciaria. Coindu possiede attualmente due fabbriche e dà lavoro a circa 2200 dipendenti. Per il sindacato dei metalmeccanici si tratta di un procedimento "portato avanti senza alcuna informazione o consultazione con i lavoratori, in modo del tutto illegale" e la chiusura dell'impianto di Arcos de Valdevez "avrà un impatto negativo sulla comunità e sull'intera regione in cui si trova l'azienda".



