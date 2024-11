Aston Martin annuncia emissione da 210 milioni di sterline

Aston Martin annuncia l'emissione di nuove azioni e di obbligazioni per circa 210 milioni di sterline "a sostegno della crescita futura e per rafforzare la propria liquidità". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli investitori strategici sostenuti dallo Yew Tree Consortium si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale per 73,5 milioni di sterline dei circa 110 milioni di nuove azioni collocate, a cui si aggiunge l'emissione di un bond da 110 milioni di sterline, che ha incontrato un "forte sostegno" dagli obbligazionisti.

Per l'intero esercizio il costruttore di auto di Gaydon (Regno Unito) prevede un margine operativo lordo compreso tra 270 e 280 milioni di sterline (tra 323,26 e 335,23 milioni di euro) e "conferma l'impegno a raggiungere gli obiettivo dell'intero 2025".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA