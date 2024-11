Prometeon Tyre Group unica azienda focalizzata su industrial

Prometeon Tyre Group è un produttore di pneumatici per i settori Industrial, ossia il trasporto di merci e persone, i mezzi agricoli e quelli per cava e cantiere (OTR). Tra i principali leader di mercato, Prometeon è l'unico produttore di pneumatici al mondo completamente focalizzato su questi segmenti.

E' guidato da Roberto Righi, manager di grande esperienza che ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in prestigiose aziende come Ducati e Pirelli. In quest'ultimo gruppo ha trascorso gran parte della sua carriera professionale ricoprendo sino a fine 2019 il ruolo di executive vice president commercial replacement Emea and business moto.

Nato nel 2017 dallo spin-off della divisione industriale di Pirelli Tyre (che non detiene alcuna partecipazione della società) Il Gruppo Prometeon negli anni ha infatti intrapreso e consolidato un percorso indipendente come produttore di pneumatici, dallo sviluppo alla produzione di nuovi prodotti fino alla vendita. Grazie a una rete commerciale capillare è presente in 160 Paesi.

Ad oggi è controllato al 90% da China National Tire & Rubber Corporation (CNRC), holding del gruppo Sinochem, mentre il restante 10% è detenuto dal produttore cinese di pneumatici Aeolus. Prometeon è un gruppo internazionale con sede a Milano, e conta su un network industriale di quattro stabilimenti produttivi situati in Egitto, Turchia e Brasile. Le fabbriche brasiliane sono le più longeve con quella di Santa André inaugurata nel 1941 e quello di Gravataí - dove nel 1978 venne avviata la produzione delle prime gomme truck di Pirelli - che è attivo dal 1974.

Lo stabilimento di Izmit, in Turchia, fondato nel 1960, impiega 2 mila persone ed ha una capacità produttiva di circa 1 milione 850 mila pneumatici l'anno. Oltre il 50% della produzione viene esportata: in ben 87 Paesi.

Il sito produttivo di Alessandria d'Egitto ha celebrato i suoi primi 30 anni nel 2024. La fabbrica, che si estende su una superficie di 300mila metri quadrati e impiega più di 2.000 persone. Ha prodotto dal 1994 quasi 20 milioni di pneumatici.

il Gruppo ha circa 8.000 dipendenti e una forte connotazione multiculturale - come dimostrano le 36 diverse nazionalità rappresentate - e industriale visto che l'83% dei collaboratori sono colletti blu. E' anche una realtà industriale 'giovane' in quanto il 50% dei suoi collaboratori sono millennials, cioè con età comprese fra 28 e 43 anni.

Nel 2023 Prometeon ha registrato ricavi pari a 1,3 miliardi di euro, cifra che ne conferma la solidità e il ruolo di leader nel mercato globale degli pneumatici industriali. Il Gruppo ha l'obiettivo di avvicinarsi ai 2 miliardi di euro entro il 2030 e consolidare la posizione finanziaria in un mercato altamente competitivo.

Il prossimo piano industriale dell'azienda, che verrà definito entro la fine del 2024, ha due obiettivi principali: il proseguimento del percorso di rebranding e il ribilanciamento della presenza geografica del Gruppo, sia dal punto di vista commerciale che per quanto riguarda la collocazione industriale.

Il Gruppo si prefigge, all'interno della sua strategia di sviluppo, di potenziare il suo footprint industriale con interventi in tutti i suoi siti produttivi, al fine di incrementare rispettivamente l'efficienza e la flessibilità delle linee produttive.

