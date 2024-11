Nissan: verso riduzione forza lavoro in Thailandia

Saranno circa 1.000 i dipendenti della Nissan in Thailandia ad essere licenziati o trasferiti entro l'autunno del 2025, a fronte delle attuali difficoltà della casa automobilistica giapponese, alle prese con la inarrestabile flessione dei profitti. Lo anticipa l'Agenzia Kyodo, che cita una fonte a conoscenza del dossier, spiegando che la decisione è in linea con l'impegno assunto dalla terza casa auto nipponica di tagliare di circa il 7% la propria forza lavoro a livello globale, ovvero 9.000 dipendenti, entro il marzo 2027. Negli ultimi anni la Nissan ha subito un forte calo delle vendite in Thailandia, una tendenza che è andata esacerbandosi nel 2023, registrando una contrazione del 29,7% rispetto all'anno precedente, a poco già di 14.200 veicoli.

Sebbene le case automobilistiche giapponesi abbiano a lungo dominato il mercato tailandese, si trovano ad affrontare la sempre più agguerrita concorrenza dalla Cina, con la sempre maggiore diffusione dei veicoli elettrici. Giovedì scorso, Nissan ha dichiarato che il 6% della forza lavoro negli Stati Uniti, ovvero circa 1.000 dei suoi impiegati, andranno in pensione anticipata entro la fine dell'anno. Nel primo semestre fiscale, la casa auto con sede a Yokohama ha registrato una flessione dell'utile netto del 93,5% a 19,22 miliardi di yen, equivalenti a 118 milioni di euro.



