La crisi dell'auto pesa su Bosch, previsti 5.500 tagli

Bosch prevede di tagliare 5.500 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui 3.800 in Germania, a causa delle difficoltà dell'industria automobilistica che pesano anche sui fornitori. A riferirlo è Bloomberg.

"L'industria automobilistica soffre di una significativa sovraccapacità", sottolinea in una nota Bosch, aggiungendo che il numero effettivo di riduzioni sarà determinato nelle trattative con i sindacati. "La concorrenza e la pressione sui prezzi hanno continuato a intensificarsi", aggiunge il gruppo.





