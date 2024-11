Autopromotec Talks, 'assistenti' gestiti con l'IA generativa

L'intelligenza artificiale generativa, quella che gli addetti ai lavori chiamano GenIA, può ricoprire un ruolo decisivo nella produzione e nella organizzazione del lavoro, non solo nei 'colossi' del settore (dove ormai e diffusa) ma anche nelle medie e piccole aziende.

Lo ha spiegato durante la seconda tappa degli Autopromotec Talks al Volvo Studio di Milano Riccardo Sesini, head of digital transformation della VHIT SpA, azienda che parte del Gruppo Bosch.

"Nel settore manifatturiero - ha detto - trovano sempre più applicazione i cosiddetti 'assistenti' IA per il supporto alla manutenzione e sull'analisi dei requisiti dei clienti. Si tratta di strumenti avanzati, progettati per comprendere e generare linguaggio naturale, che stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono i processi di manutenzione e rispondono alle specifiche esigenze dei clienti".

Grazie alla possibilità di interagire con l'uomo in linguaggio naturale, gli 'assistenti' IA sono in grado di analizzare in tempo reale la documentazione tecnica, i manuali di manutenzione e lo storico degli interventi, fornendo agli operatori suggerimenti immediati per la risoluzione dei problemi.

Grazie alla loro capacità di apprendere dai dati operativi e di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni impianto, questi strumenti forniscono alle squadre di manutenzione un accesso rapido a informazioni specialistiche e suggerimenti contestuali, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di risoluzione dei problemi.

Inoltre, questi sistemi apprendono continuamente dalle nuove casistiche, costruendo una base di conoscenza sempre più raffinata che preserva e valorizza il know-how aziendale.

"Si tratta di algoritmi - ha detto Sesini - che possono valutare automaticamente fino al 70% delle specifiche tecniche fornite, con un tasso di precisione superiore al 94%. Questo livello di automazione riduce notevolmente il carico di lavoro manuale, garantendo risposte più rapide e accurate alle richieste dei clienti e aumentando la soddisfazione e l'efficienza operativa".



