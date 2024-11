Autopromotec Talks,big data e IA per migliorare affidabilità

Anche per Marco Bettin, direttore commerciale di Launch Italy l'intelligenza artificiale svolge e può svolgere un ruolo ancora più ampio nella gestione delle automobili e dei veicoli commerciali prevenendo i malfunzionamenti e i guasti.

Nell'ambito del secondo Autopromotec Talks a Milano, Bettin ha ribadito che in in queste situazioni "prevenire è meglio che curare", un concetto basilare per supportare la crescita delle aziende del settore manutenzione e di gestione delle flotte in direzione di un sempre più esteso impiego dell'intelligenza artificiale.

Grazie agli algoritmi di machine learning e ai big data - ha detto Bettin - oggi "è possibile passare dalla semplice lettura dei codici guasto alla predizione accurata delle anomalie". Questo perché la diagnostica predittiva analizza non solo i codici di errore, ma viene supportata in tempo reale dai dati raccolti da sensori, dalle centraline elettroniche e dai dispositivi connessi di ogni veicolo.

"L'IA individua errori che potrebbero anticipare un malfunzionamento, permettendo di prevenire problemi e ridurre i costi di riparazione. La rivoluzione predittiva - ha ribadito il direttore commerciale di Launch Italy - rappresenta un passo decisivo verso una gestione intelligente dei veicoli, permettendo di ottimizzare le performance, migliorare la manutenzione programmata e aumentare l'affidabilità a lungo termine".

Launch Italy ha l'ambizione di essere riconosciuti come il principale fornitore di servizi di manutenzione one-stop, anche attraverso l'espansione dell'expertise ai veicoli a energia rinnovabile. Questo per contribuire attivamente alla creazione di un ecosistema automobilistico più sostenibile ed efficiente.



