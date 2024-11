Secondo Autopromotec Talks in scena Intelligenza Artificiale

Dopo l'evento del 25 settembre dedicato al tema ''Zero emissioni e infinite soluzioni' tornano gli Autopromotec Talks per mettere a confronto esperti, stakeholders e mondo dell'informazione su argomenti legati all'automotive, ai suoi cambiamenti e all'innovazione. Quello del 19 novembre - alle 10 nel Volvo Studio di Milano - è un appuntamento dedicato al rilevante e sempre più attuale tema dell'intelligenza artificiale (IA) e in particolare come questa evoluzione possa supportare il mondo delle officine e dell'automotive.

Questa tappa degli Autopromotec Talks dal titolo "IA on the Road: come l'Intelligenza Artificiale sta trasformando il mondo automotive e l'aftermarket" approfondirà le novità che ne deriveranno, "Dalla guida autonoma alla manutenzione predittiva, l'IA ridefinisce l'esperienza automobilistica e rivoluziona l'intero settore postvendita automotive".

A guidare l'evento sarà Alessio Jacona, curatore dell'osservatorio Intelligenza Artificiale per ansa.it che introdurrà gli interventi di Roberto Lonardi, direttore comunicazione Volvo Car Italia - e padrone di casa al Volvo Studio - seguito da Francesco Ricciardi, vice presidente gruppo Car Design & Engineering dell'ANFIA (Con il titolo dell'intervento AI e innovazione ingegneristica: efficienza e creatività).

Ci saranno anche Cinzia Carbone, area sales director Italy, Malta, Greece and Cyprus di Solera Italia (L'AI corre veloce, e noi?); Riccardo Sesini, head of digital transformation di VHIT, Bosch (Manufatturiero intelligente: come la gen IA aumenta la produttività) e Marco Bettin, direttore commercial Launch Italy (Prevenire è meglio che curare).

Dopo Franco Benati sales manager Sipav SRL (Robot intelligente al servizio dell'accettatore in officina) chiuderà i lavori di questo secondo Autopromotec Talks Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec che affronterà il tema 'Manutenzione tailor made: l'auto che pensa a me'.

Autopromotec è una manifestazione espositiva bolognese con cadenza biennale che viene organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (Airp) e dell'Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (Aica).

La prossima edizione, la numero 30, si svolgerà a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025. La sua formula esclusiva si basa, afferma la nota, sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell'offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA