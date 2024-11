Gruppo Tata si rafforza come partner di Apple per iPhone

Il gruppo indiano Tata si candida a diventare concorrente della Foxconn come principale partner produttivo indiano della Apple. Lo scrive il quotidiano Times of India, che informa che il gruppo, che conta oltre un milione di dipendenti spaziando dal settore dell'energia, a chimica, automobile, telecomunicazioni, servizi informatici, trasporti aerei, sta per acquistare il 60% della taiwanese Pegatron dopo avere già acquisito, un anno fa, una quota dell'altro fornitore taiwanese Wistron. Dopo l'accordo con Wistron, in una fabbrica in Karnataka Tata sta già producendo gli iPhone 16 di ultima generazione. La Pegatron ha uno stabilimento in Tamil Nadu, che occupa circa 10mila dipendendi, e dal quale escono 5 milioni di iPhone l'anno, il 5 per cento della produzione totale di iPhone in India. Gli esperti prevedono che Foxconn e Tata espanderanno ulterioremente i loro investimenti, e che la Apple progressivamente incrementerà la produzione in India riducendo quella in Cina.

Secondo le stime, che alla fine del 2024 l'India contribuirà al 24 per cento della produzione globale di iPhone, raddoppiando sull'anno passato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA