Byd celebra 30° anniversario, prodotto il 10milionesimo veicolo

Byd celebra un momento storico in occasione dei festeggiamenti del suo 30° anniversario con la produzione del suo 10milionesimo Nev (veicolo a nuova energia) presso lo stabilimento di Xiaomo nella zona di Cooperazione Speciale di Shenzhen-Shanwei.

Questo traguardo sottolinea l'impegno del brand cinese per la mobilità sostenibile e rafforza la sua posizione di leader globale nell'industria automobilistica.

In occasione della ricorrenza, il presidente di Byd, Wang Chuanfu, ha tenuto un discorso sulla trasformazione dell'azienda da una piccola startup con appena 20 dipendenti a una multinazionale con quasi un milione di dipendenti in tutto il mondo. Wang ha sottolineato la dedizione di Byd all'innovazione tecnologica e il suo ruolo cruciale nel plasmare il futuro della mobilità.Il raggiungimento della produzione di 10 milioni di veicoli a nuova energia testimonia il costante impegno del brand per lo sviluppo sostenibile e fa di Byd la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere questo incredibile traguardo.

Ci sono voluti 15 anni perché Byd arrivasse a produrre i primi 5 milioni di Nev, ma sono bastati 15 mesi per produrre i successivi 5 milioni di unità, a dimostrazione dell'attenzione strategica dell'azienda verso i veicoli a nuova energia e del suo continuo progresso tecnologico.

Il 10milionesimo veicolo, una Denza Z9, è stato consegnato a Feng Ji, fondatore e ceo di Game Science e ideatore del gioco Black Myth: Wukong.Guardando al futuro, Wang ha delineato la roadmap strategica di Byd e ha presentato "Byd Basic Guidelines", un documento completo che racchiude i principi fondamentali dell'azienda, le esperienze storiche e le strategie orientate al futuro. Questo quadro di riferimento guiderà la continua crescita ed innovazione di Byd negli anni a venire. In prospettiva, Byd investirà 100 miliardi di yuan nello sviluppo di tecnologie intelligenti che integrino l'intelligenza artificiale nei sistemi automobilistici, promuovendo il continuo aggiornamento di tutti i modelli in gamma. Questo impegno garantirà a Byd di rimanere all'avanguardia del progresso tecnologico, mantenendo un vantaggio competitivo sul mercato globale.



