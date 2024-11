Secondo trimestre positivo per Suzuki Motor Corporation

Suzuki Motor Corporation ha pubblicato i risultati fiscali del secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2025, ovvero del periodo da luglio a settembre durante il quale, oltre all'impatto positivo dei tassi di cambio, gli sforzi per migliorare la redditività in ogni divisione hanno portato a un aumento di fatturato e del profitto.

L'aumento del profitto è stato principalmente determinato dalla variazione dei prezzi e dal miglioramento mix di vendita nel mercato automobilistico nazionale.

Gli effetti delle misure per migliorare la redditività, per potenziare le capacità degli individui e il potere di guadagno stanno iniziando a concretizzarsi.

I ricavi nel periodo sono aumentati grazie all'aumento del volume delle vendite, raggiungendo i 2.855 miliardi di yen (17,4 miliardi di euro), con un incremento di 298,9 miliardi di yen (1,8 miliardi di euro) rispetto all'esercizio precedente.

L'utile operativo è aumentato grazie al cambiamento nel mix/prezzo e all'effetto della svalutazione dello yen, attestandosi a 334,9 miliardi di yen (2,0 miliardi di euro), con un incremento di 96,8 miliardi di yen (590,9 milioni di euro) rispetto all'esercizio precedente.

L'utile ante imposte è aumentato di 88,3 miliardi di yen (539,0 milioni di euro) a 376,5 miliardi di yen (2,3 miliardi di euro). L'utile attribuibile agli azionisti della capogruppo è aumentato di 66,3 miliardi di yen (404,7 milioni di euro) attestandosi a 217,5 miliardi di yen (1,3 miliardi di euro).

Le vendite globali di automobili sono aumentate in paesi come il Giappone, Pakistan e l'Europa e le vendite globali sono aumentate di 30 mila unità.

Le vendite globali di motocicli sono aumentate in paesi come l'India e l'America Latina e le vendite globali sono aumentate di 64 mila unità.

L'acconto sul dividendo è aumentato di 2 yen (0,01 euro) rispetto alla previsione precedente, in linea con la revisione al rialzo delle previsioni per l'intero anno, a 20 yen (0,12 euro) per azione. Allo stesso tempo, abbiamo rivisto al rialzo di 4 yen (0,02 euro) la previsione del dividendo annuale, portandola a 40 yen (0,24 euro) per azione.

