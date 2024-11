Le elettriche saudite Ceer si muoveranno con sistemi Rimac

Ceer, il primo costruttore indipendente di auto elettriche (EV) dell'Arabia Saudita, ha firmato una partnership con Rimac Technology per la fornitura di sistemi propulsivi integrati (EDS) ad alte prestazioni che verranno utilizzati nella prossima gamma di vetture elettriche di punta.

La collaborazione è stata ufficializzata durante una cerimonia di firma tenutasi presso Rimac in Croazia alla quale hanno partecipato il ceo di Rimac Technology Mate Rimac e il ceo di Ceer James DeLuca. Ricordiamo che Ceer è una joint venture formata nel xxx tra Public Investment Fund (PIF) e Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn).

"Siamo lieti di essere la prima azienda con il primo progetto su larga scala nella regione del Gulf Cooperation Council (GCC) - ha detto James DeLuca - a collaborare con Rimac Technology per dotare i veicoli di punta Ceer dei sistemi e delle soluzioni di azionamento elettrico ad alte prestazioni più avanzati" "La reputazione globale e il know-how di Rimac nella progettazione di sistemi di propulsione ad alte prestazioni si allineano perfettamente con i nostri obiettivi strategici di partnership con leader del settore globali per rivoluzionare l'industria automobilistica in Arabia Saudita".

Dopo Pininfarina Battista, Aston Martin Valkyrie e Koenigsegg Regera - oltre al proprio modello di punta Nevera - la partnership con Ceer rappresenta, si legge nella nota, un'ulteriore evoluzione del business di Rimac Technology nelle applicazioni ad alte prestazioni e volumi limitati.

All'inizio di quest'anno, Rimac Technology ha annunciato anche una collaborazione a lungo termine con il Gruppo Bmw per fornire sistemi di batterie ad alta tensione alle sue autovetture e ha firmato numerosi accordi per progetti europei di medio-grande volume.

"Queste partnership chiave - ha commentato Mate Rimac - prevedono la produzione di decine di migliaia di sistemi di propulsione elettrica e sistemi di batterie per i principali OEM in tutto il mondo".

"Con entusiasmanti progetti in cantiere, abbiamo investito strategicamente nei nostri stabilimenti di produzione in Croazia, tra cui il Rimac Campus e l'infrastruttura di supporto, che presto funzioneranno a piena capacità".

I due partner, è stato sottolineato, pubblicheranno maggiori dettagli sulla partnership e sulla sua portata in una fase successiva



