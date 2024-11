AEHRA al MIMIT presenta il suo piano di sviluppo

E' stato un confronto dedicato allo sviluppo aziendale e alla creazione di un nuovo stabilimento in Abruzzo, quello che ha visto protagonista AEHRA, il marchio italiano interamente dedicato ai veicoli elettrici, invitato dal Ministro dell'Industria e del Made in Italy a presentare il proprio piano di sviluppo presso il Ministero, la scorsa settimana.

Il Ceo di AEHRA, insieme al chief design officer Filippo Perini, al chief engineering officer Franco Cimatti e al senior designer Giuseppe Ceccio, hanno incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Capo di Gabinetto Federico Eichberg e il Direttore Generale e Consigliere per l'Industria Automobilistica Alessandro Moroni.

Durante l'incontro, AEHRA ha illustrato la sua strategia di sviluppo aziendale, che include la creazione di un nuovo stabilimento di 207.000 mq a Mosciano Sant'Angelo, in Abruzzo.

La struttura è già stata progettata e AEHRA ha avviato la fase finale di certificazione del sito e dell'edificio per garantire la conformità a tutte le normative e infrastrutture pubbliche, comprese quelle per strade, ferrovie, risorse idriche, elettricità e requisiti di sicurezza antincendio.

"È un onore per AEHRA - ha commentato Hazim Nada, co-fondatore e Ceo di AEHRA - essere stata accolta per presentare la propria strategia aziendale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con l'avvio della produzione dei modelli Suv Impeto e berlina Estasi previsto per il 2027, siamo determinati a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo di un ecosistema di mobilità sostenibile in Italia e in Europa e nel rilancio dell'eccellenza automobilistica italiana nel mondo".

L'inizio dei lavori per la nuova struttura produttiva AEHRA, che creerà 540 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento e ulteriori 110 posti di lavoro nella sede di Milano, è previsto per il 2025. La produzione dei modelli Suv e berlina ultra-premium di AEHRA inizierà invece entro metà 2027, con un incremento della produzione fino a 25.000 unità per modello all'anno.

La struttura includerà poi spazi e risorse aggiuntivi per permettere ad AEHRA di lanciare altri modelli sul mercato globale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA