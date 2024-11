Con dazi Usa a rischio 2,4 miliardi per Porsche e Mercedes

L'eventuale decisione degli Stati Uniti di aumentare i dazi nei confronti delle importazioni di auto europee metterà a dura prova i conti alcune delle società tedesche. Porsche e Mercedes, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, sono le più esposte con il rischio di ridurre dell'8% il loro utile prima delle imposte (Ebit) del 2025.

Le case automobilistiche tedesche esportano negli Stati Uniti circa 1,4 milioni di veicoli. Per Porsche e Mercedes, secondo l'analisi, una tariffa del 10% potrebbe ridurre di circa 2,4 miliardi di euro di Ebit.

Gli Stati Uniti sono il mercato più importante per Porsche, ancora di più dopo il crollo delle vendite in Cina. Dato il prezzo più elevato delle auto sportive, un aumento dei dazi "potrebbe essere scaricato sui consumatori, a differenza dei Suv che hanno prezzi più competitivi", spiegano gli analisti.





