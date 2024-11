Ottobre 2024 di soddisfazioni per Citroën in Italia

L'ottobre targato Citroën in Italia parla con i numeri delle soddisfazioni. Nel mese di ottobre, nel nostro paese, la casa francese ha infatti registrato un incremento significativo nel settore delle auto elettriche, da aggiungere all'ascesa costante di Citroën AMI nella micromobilità.

Citroën ha registrato a ottobre 2024 una quota di mercato del 3,93% nel settore BEV, raddoppiando la quota dell'anno precedente (+1,94% rispetto al 2023). La strategia di Citroën si è basata sul rendere accessibile la mobilità elettrica con modelli che combinano sostenibilità e accessibilità.

Con un portafoglio che include la nuova ë-C3, Citroën si conferma infatti tra i leader della mobilità a zero emissioni, puntando su soluzioni elettriche a prezzi competitivi. Anche Citroën AMI conferma il proprio ruolo nella strategia del marchio, con un mese di ottobre nel quale il quadriciclo elettrico ha raggiunto nel su mercato una quota del 46,36%.

Nei primi dieci mesi del 2024, AMI ha mantenuto il primato con una quota complessiva del 40,6% nel segmento dei quadricicli elettrici e del 28,1% includendo tutte le motorizzazioni.

Protagonista in questi giorni all'EICMA, AMI si conferma anche un'alternativache attrae diverse generazioni e stili di vita.

Con la nuova ë-C3, Citroën ha invece puntato a combinare prestazioni e autonomia. Gli ordini di C3 in Italia sono 12.000, di cui oltre il 20% relativi a ë-C3, e le prime 4000 unità destinate ai clienti sono arrivate in Italia proprio durante il mese di ottobre.

Anche la Citroën C4 ha registrato risultati significativi nel mese di ottobre, con una crescita di 1,68 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023 e una quota di mercato che si avvicina al 6% nel proprio segmento.



