Anfia, settimo calo consecutivo per la produzione automotive

A settembre 2024, secondo i dati Istat, la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra un calo del 30% rispetto a settembre 2023, mentre nei primi nove mesi del 2024 diminuisce del 19,6%.econdo i dati preliminari dell'Anfia, la produzione domestica delle sole autovetture a settembre ammonta a circa 25mila unità, in calo del 50,5% rispetto a settembre 2023. Nel cumulato dei nove mesi, invece, sono state prodotte 256mila autovetture, in diminuzione del 38,3% su gennaio-settembre 2023. Il totale degli autoveicoli prodotti nei primi tre trimestri del 2024 sfiora le 474mila unità, in calo del 27,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. "A settembre l'indice della produzione automotive italiana registra una flessione a doppia cifra - sottolinea Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia - per il settimo mese consecutivo (-30%) Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli mantiene un trend negativo a settembre (-42,6%) - complice la pesante contrazione, -50,5%, registrata, secondo i dati preliminari dell'Anfia, dalla produzione di autovetture - così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che chiude il mese a -16,9%. Desta forte preoccupazione il taglio di 4,6 miliardi di euro dal fondo automotive prospettato in Finanziaria, in quanto le risorse stanziate per il 2025-2030 erano finalizzate ad accompagnare la transizione del settore intervenendo non solo sul lato della domanda, ma anche dell'offerta, con l'obiettivo di supportare la filiera italiana e colmarne i gap di competitività rispetto agli altri maggiori Paesi dell'automotive. Riteniamo quindi inspiegabile che queste risorse siano state dirottate altrove, soprattutto in un momento di forte crisi del mercato e di calo della produzione che interessa tutta l'Europa. Auspichiamo che si possa porre rimedio già a partire dal tavolo convocato presso il Mimit per il 14 novembre, facendo in modo che il focus torni sulle politiche industriali per il settore".



