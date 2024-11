Nissan taglia 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo

Nissan prevede di tagliare 9.000 posti di lavoro a livello mondiale e di ridurre del 20% la sua capacità produttiva. Lo annuncia la stessa casa automobilistica giapponese motivando la decisione con il forte calo delle vendite. Nissan fa sapere anche che rivenderà a Mitsubishi Motors il 10,02% della sua quota, attualmente al 34%.



Sul fronte dei conti di quest'anno Nissan fa sapere di aver visto al ribasso le previsioni sia per gli utili sia per i ricavi, definendo la situazione "grave" e sostenendo la necessità di adottare "misure urgenti" per rendere di nuovo il gruppo competitivo sul mercato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA