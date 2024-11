Iveco, confermate le prospettive finanziarie

Iveco, società che produce veicoli commerciali e autobus, controllata da Exor, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro rispetto a 3,7 miliardi di euro. L'utile netto adjusted è di 106 milioni di euro, in aumento di 10 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023. La società conferma i target finanziari 2024 con ricavi netti in calo del 4%, free cash flow tra 350 e 400 milioni di euro, ebit adjusted tra 920 e 970 milioni di euro.

Iveco Group conferma la previsione per l'intero 2024 in Europa di 300 mila immatricolazioni per i veicoli pesanti. La stima di mercato per i veicoli pesanti in Europa nel 2025 è compresa tra 280 e 290 mila immatricolazioni, "segno di una stabilizzazione della domanda". Per i veicoli medi la società si aspetta dei volumi di mercato leggermente in calo rispetto al 2024. Per i leggeri l'attesa della domanda europea è di "un mercato fondamentalmente piatto rispetto al 2024".

Nel terzo trimestre del 2024 la performance finanziaria di Iveco Group - spiega l'amministratore delegato Olof Persson - è stata solida, continuando a sfruttare prezzi migliori e grazie alla diligente gestione dei costi, fattori che hanno controbilanciato l'impatto previsto sui volumi in alcuni dei settori in cui operiamo. Il margine ebit adjusted delle attività industriali si è attestato al 5%, 30 punti base in meno rispetto al nostro massimo storico nel terzo trimestre del 2023. La performance di free cash flow è migliorata di 56 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per effetto di un pianificato minore assorbimento del capitale di funzionamento e del parziale recupero dell'impatto una tantum del secondo trimestre 2024, legato al lancio del nuovo Model Year 2024.

"Stiamo procedendo a ritmo sostenuto per conseguire risultati solidi nel 2024, nonostante le incertezze macroeconomiche nel breve termine, e stiamo preparando il gruppo ad affrontare con tutta forza il 2025 e oltre" conclude l'amministratore delegato di Iveco Group.



