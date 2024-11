Bentley sposta al 2035 la fine delle auto di lusso a benzina

Chi si aspettava di vedere una immagine teaser, come spesso viene fatto, è rimasto sicuramente deluso: dell'inedita Bentley elettrica ("che allargherà l'offerta senza sostituire alcun modello") non è stato mostrato nulla, se non un disegno con la stilizzazione della sua silhouette. Ma nell'insolita conferenza stampa davanti alle tazze di the e ai biscottini, lo stato maggiore di Bentley (che ricordiamo fa parte del Gruppo Volkswagen) ha comunque anticipato che la prima auto completamente elettrica della storica Casa di Crewe sarà presentata nel 2026 "creando un segmento completamente nuovo" visto che sarà "il primo vero luxury urban suv al mondo".

E' stato anche confermato che avrà una lunghezza inferiore ai 5 metri (l'attuale Bentayga oscilla fra 5,125 e 5,305 a seconda delle versioni) e che farà parte della categoria dei luxury urban proprio perché permetterà di usare una Bentley - con tutte le sue prerogative - anche nel contesto cittadino e soprattutto nei normali parcheggi.

Un programma, quello del nuovo modello elettrico, che non distoglierà l'impegno di Bentley - già leader nel settore delle auto ibride di lusso - dallo sviluppo dei sistemi propulsivi termici.

Bentley lo farà estendendo il ciclo di vita dei modelli Phev cinque anni oltre il 2030, arrivando così fino al 2035. Del resto, è stato detto, i modelli Continental GT coupé, Convertible e Flying Spur sono ora offerti esclusivamente con un V8 ibrido plug-in Ultra Performance che ha sostituito l'iconico W12 dopo oltre 20 anni di produzione.

"Circa quattro anni or sono - ha detto Frank-Steffen Walliser, presidente e ceo di Bentley Motors - la nostra azienda ha inizialmente delineato la sua strategia Beyond100. Oggi è però necessario adattarsi all'ambiente economico, alla situazione di mercato e a quella legislativa per avviare un'importante fase di trasformazione che guarda al futuro".

"La nuova strategia Beyond100+ diventa dunque la nostra via maestra mentre estendiamo le nostre ambizioni e strategie oltre il 2030, mantenendo il nostro obiettivo per un futuro decarbonizzato, tra cui l'offerta di automobili con propulsione completamente elettrica a partire dal 2035,".

Ma lo faremo - ha ribadito Walliser - rafforzando le nostre credenziali di creatore britannico di auto straordinarie da oltre un secolo". Nello svelare che nel 2025 "arriverà una nuova versione di Bentayga con motore esclusivamente termico" che è molto richiesta dai mercati, il presidente e ceo di Bentley Motors ha anche sottolineato che "aspetti come l'autonomia o il powetrain saranno trattati in perfetto stile Bentley: E' stato spiegato, ad esempio, che il nuovo luxury urban suv elettrico è stato sviluppato "senza mettere il powertrain al centro" ma lavorando per "offrire esattamente ciò che il cliente si aspetta da una Bentley". Walliser ha anche spiegato, rispondendo ad una domanda sull'autonomia elettrica, che l'azienda si è impegnata su un fronte diverso da quello del chilometraggio, lavorando invece sul concetto di tempo di viaggio". Questo sarà legato alle innovative "capacità di ricarica del nuovo modello". E da questo punto di vista - ha detto il presidente e ceo di Bentley Motors - l'auto "sarà una vera sorpresa".

