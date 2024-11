Alfa Romeo consolida crescita nel mese di ottobre

E' stato un periodo improntato al consolidamento della propria crescita all'interno del mercato automobilistico italiano, quello fatto registrare da Alfa Romeo nello scorso mese di ottobre. I progressi sono stati riscontrati sia nel segmento dei privati che nel canale fleet gestito dai concessionari.

Rispetto al mese di settembre il marchio ha registrato un incremento di 0,25 punti percentuali nel canale privati e un aumento di 0,65 punti percentuali nel segmento 'fleet by dealer'. Inoltre, rispetto all'anno precedente, in quest'ultimo canale si è verificato un miglioramento di 0,2 punti percentuali.

"Sono molto soddisfatto - ha commentato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia - delle performance commerciali di Alfa Romeo registrate ad ottobre, segno che il brand continua a regalare emozioni viscerali alla propria clientela. Certo Stelvio e Giulia continuano a giocare un ruolo da protagonista, tanto tra i clienti privati quanto nei canali del NLT e delle flotte by dealer, ma ci aspettiamo un contributo significativo anche dalla nuova Alfa Romeo Junior, che è stata accolta con grande entusiasmo da una nuova generazione di Alfisti".

In particolare, a ottobre il modello Stelvio ha mostrato un incremento della propria quota di mercato, raggiungendo una segment share del 7,6%, con un aumento di 1,6 punti percentuali rispetto a settembre.

Questo risultato si è concretizzato grazie a una crescita distribuita su tutti i principali canali, ad iniziare da quello dei privati dove il D-SUV Alfa Romeo si è attestato a 5,7% di quota, evidenziando un aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Allo stesso modo, nel comparto 'fleet by dealer', la quota è cresciuta di 1,8 punti percentuali, attestandosi al 6% del mercato. Infine, nel canale del Noleggio a Lungo Termine, sempre rispetto a settembre, Stelvio ha raggiunto una quota del 10,9%, con un incremento di 4 punti percentuali, posizionandosi al secondo posto del ranking.

Anche il modello Alfa Romeo Giulia ha registrato una crescita rilevante nel mese di ottobre, con una segment share del 3,6%.

Questo rappresenta un incremento di 2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023 e di 3,3 punti rispetto a settembre 2024. In dettaglio, nel canale privati, la berlina sportiva ha ottenuto una quota del 5,6%, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023 e di 2 punti rispetto a settembre 2024.

La nuova Junior, dal canto suo, ha finora raccolto più di 3.600 ordini complessivi dal lancio ad oggi. Ad ottobre il nuovo modello ha registrato quasi 1.500 ordini, tra versioni ibride ed elettriche, mentre i preventivi sono aumentati del 5,5% rispetto al mese di settembre, passando da 5.400 a 5.700 richieste.



