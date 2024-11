Produzione di veicoli in Brasile cresce 27,7% su anno a ottobre

La produzione di veicoli (auto, mezzi commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato a ottobre 2023 un aumento del 24,7% su anno e dell'8,3% su mese. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 249.177 unità rispetto alle 229.989 di settembre. Nei primi dieci mesi dell'anno sono stati prodotti 2.123.381 veicoli, in aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Bene anche le vendite. Il mese scorso - riferisce la Federazione nazionale dei concessionari di veicoli a motore (Fenabrave) - i veicoli immatricolati sono stati 264.900, in crescita del 21,6% su anno. Complessivamente nei primi dieci mesi dell'anno sono state venduti 2.123.000 di veicoli, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023. In crescita anche le esportazioni che sull'anno hanno segnato un aumento del 4,6% con 43.549 veicoli venduti all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA