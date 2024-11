Ford taglia da subito in Usa bonus dei dirigenti del 65%

Tempi duri per i dipendenti e soprattutto per i manager statunitensi di Ford. Come affermato dal ceo Jim Farley durante la recente conferenza sui risultati finanziari dei primi nove mesi 2024, già a partire dal trimestre in corso i bonus aziendali a un nuovo sistema di performance per responsabilizzare maggiormente i dipendenti.

In particolare i 'premi' dei manager della Casa dell'Ovale Blu saranno tagliati del 65% rispetto agli importi finora erogati.

Questa mossa - sottolinea Carscoops nel riferire la notizia - non è l'unica con cui Ford sta cercando di risparmiare denaro e compensare l'investimento a vuoto di 1 miliardo di dollari legato all'annullamento dei piani per un suv elettrico 'large' con tre file di sedili.

La Casa di Dearborn - ad esempio - metterà in pausa da metà novembre al 6 gennaio 2025 le attività del Rouge Electric Vehicle Center, dove si costruisce il pick-up elettrico F-150 Lightning.

Sospendendone la produzione, Ford sarà in grado di smaltire parte dell'inventario esistente dell'F-150 Lightning. Anche se in effetti, le vendite di questo modello elettrico sono aumentate dell'86% nei primi nove mesi dell'anno rispetto al 2023, il suo andamento commerciale è inferiore a quanto era stato inizialmente previsto.



