Stellantis, Jeep Avenger è il suv più venduto in Italia

Jeep Avenger - secondo l'elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce - si conferma il suv più venduto in Italia nei primi dieci mesi del 2024. E' anche il B-Suv più venduto del mese di ottobre e dei primi dieci mesi dell'anno e il terzo modello, in assoluto, più venduto in Italia. Questi risultati consolidano l'ottava posizione di Jeep sul mercato italiano nel periodo gennaio-ottobre 2024 con una quota che sfiora il 4,5%.

Da dieci giorni a questa parte c'è stato il lancio di Avenger 4xe, la versione a trazione integrale, che si aggiunge alla gamma formata da un modello 100% elettrico - primo suv Jeep della storia -, una variante a benzina e cambio manuale e la proposta e-Hybrid abbinata alla trasmissione automatica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA