Nissan ha prodotto 1,5 milioni di modelli e-Power

Risultato importante per Nissan, che rivela come la produzione a livello globale dei suoi veicoli con tecnologia e-Power, quella che abbiamo imparato a conoscere anche sul nostro mercato con Qashqai ed X-Trail, abbia superato il quantitativo di 1,5 milioni di unità.

Questi modelli, venduti in 68 mercati nel mondo, sfruttano il brevetto Nissan che sfrutta l'apporto di un motore 100% elettrico per dare trazione alle ruote, mentre un motore termico produce energia per ricaricare la batteria ed alimentare l'unità elettrica. Una combinazione che consente l'accelerazione e l'erogazione tipiche delle vetture 100% elettriche, senza la necessità di ricaricare alle colonnine, visto che il pieno, come sulle auto termiche convenzionali, si fa di benzina, presso i distributori di carburante.

La tecnologia in questione, arrivata in Giappone nel 2016, in Cina nel 2021, e nel Vecchio Continente nel 2022, ha conquistato già oltre 100.000 i clienti europei, di cui oltre 20.000 in Italia, dove oggi, il 60% delle Qashqai vendute ai privati sono e-Power. Inoltre, nell'anno fiscale 2023, il 42,6% dei veicoli Nissan venduti in Giappone hanno un propulsore e-Power. Un powertrain destinato a debuttare anche negli Stati Uniti ed in Canada entro la fine dell'anno fiscale 2026.



