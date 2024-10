Suzuki e Toyota rafforzano partnership nei veicoli elettrificati

Suzuki Motor Corporation e Toyota Motor Corporation (Toyota) hanno deciso di consolidare la loro collaborazione con la fornitura per Toyota di un modello di suv elettrico a batteria (Bev) sviluppato da Suzuki. Questo nuovo modello verrà prodotto presso Suzuki Motor Gujarat in India a partire dalla primavera del 2025.

Le attività di entrambe le aziende, Suzuki e Toyota, hanno origine nella regione dell'Enshu, la parte occidentale della Prefettura di Shizuoka, e entrambe hanno affrontato la sfida di trasformare il proprio business da telai tessili ad automobili.

Dal 2016, quando Osamu Suzuki, presidente di Suzuki (attuale Senior Advisor) e il presidente di Toyota (attuale Chairman) Akio Toyoda hanno iniziato a esplorare l'opportunità di collaborazioni commerciali, entrambe le aziende hanno intrapreso una partnership su larga scala, con l'obiettivo di offrire alle persone libertà di movimento e piacere di guida.

I campi di collaborazione sono diversi e comprendono la produzione e la reciproca fornitura di veicoli, nonché la diffusione di mezzi elettrificati. Di conseguenza, il lancio sul mercato di veicoli nati dalla collaborazione si è esteso a Giappone, India, Europa, Africa e Medio Oriente.

Questo nuovo sviluppo rappresenta il primo veicolo elettrico a batteria (Bev) nella relazione tra le due aziende. Sarà lanciato in tutto il mondo, offrendo una scelta Bev anche nel segmento dei suv, che sta registrando una crescita notevole. Con questa nuova aggiunta, Suzuki e Toyota promuoveranno ulteriormente le proprie iniziative verso la realizzazione di una società a emissioni zero di carbonio.

Il nuovo modello è stato progettato esclusivamente come veicolo elettrico. È un suv agile, con caratteristiche di guida tipiche di un veicolo elettrico puro, dotato di una generosa autonomia e di un abitacolo confortevole. È inoltre disponibile con un sistema di trazione integrale (4WD), offrendo una guida eccezionale su terreni accidentati e performance più coinvolgenti. L'unità elettrica e la piattaforma adottate per questo modello sono state sviluppate congiuntamente da Suzuki, Toyota e Daihatsu Motor Corporation, sfruttando le competenze specifiche di ciascuna azienda.



