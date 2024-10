Jaguar Land Rover, vendite 'Phev' +29% nel semestre

L'Europa si sta preparando all'elettrificazione, le vendite al dettaglio di veicoli ibridi plug (Phev)in Jaguard Land Rover "sono aumentate del 29% nel primo semestre dell'anno fiscale 2025". "La domanda cresce man mano che i clienti si abituano all'elettrificazione - spiega in una nota Mark Camilleri, Director of Electrification Services ricordando l'obiettivo di offrire "una variante elettrica pura per ciascun brand entro il 2030, con l'obiettivo di raggiungere lo zero netto di carbonio entro il 2039". JLR ha attualmente oltre 48.000 clienti in lista d'attesa per la Range Rover full Electric, sottolinea una nota, la prima di una serie di veicoli elettrici di lusso a emissioni zero dei suoi marchi.



