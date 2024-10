I ricavi di Byd salgono a 28 miliardi, sorpassata Tesla

Il produttore cinese di auto elettriche Byd ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con utili per 11,61 miliardi di yuan, pari a 1,63 miliardi di dollari, in crescita dell'11,5% sullo stesso periodo del 2023, e ricavi per 201,12 miliardi di yuan, pari a 28,2 miliardi di dollari, in crescita del 24%. Il risultato è inferiore alle attese degli analisti, che si attendevano 204,85 miliardi di yuan di ricavi, ma superiore ai 25,2 miliardi di dollari messi a segno da Tesla nel trimestre, superata per la prima volta dal rivale cinese.

Nell'ultimo trimestre Byd ha consegnato 1,13 milioni di auto contro le 463 mila di Tesla, mentre le vendite di veicoli solo elettrici sono state 443 mila per Byd e 463 mila per la creatura di Elon Musk, che vince ancora per redditività con 2,2 miliardi di dollari di utili contro gli 1,6 di Byd.



