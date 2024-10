Aston Martin taglia la perdita e migliora nel trimestre

Aston Martin mette a segno migliori risultati nel terzo trimestre, in linea con le nuove previsioni per l'esercizio 2024.

La casa di sportive di lusso che di recente ha tagliato le stime sull'anno prevedendo un calo dei volumi all'ingrosso, ha ridotto il rosso a 12,1 milioni di sterline da una perdita di 118 milioni di sterline del pari periodo del 2023. I ricavi registrano un incremento dell'8,1% a 391,6 milioni di sterline.

L'avvio programmato della nuova Vantage e della DBX707 ha sostenuto l'aumento del 14% dei volumi del terzo trimestre. La crescita continuerà nel quarto trimestre, insieme alle nuove ammiraglie V12 Vanquish e Valiant special.

"La creazione di valore a lungo termine e la crescita sostenibile sono priorità fondamentali per il quarto trimestre del 2024 e oltre", sottolinea in una nota il ceo, Adrian Hallmark.



