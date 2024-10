Toyota investe sull'idrogeno, il laboratorio della F1

Toyota investe sull'idrogeno. Il presidente di Toyota Europe Yoshihiro Nakata ricorda che il gruppo "sta sviluppando il motore a combustione di idrogeno e anche la tecnologia del carburante a zero emissioni attraverso gli sport motoristici. Riteniamo che questa possa essere la soluzione per una cultura sostenibile ed entusiasmante degli sport motoristici. Inoltre, potremmo aspettarci un impatto maggiore per ridurre o raggiungere il muro della neutralità di carbonio". Il gruppo ha annunciato due settimane fa il ritorno in F1 nel 2025 insieme al team americano Haas. Anche il presidente di Toyota introduce il concetto di 'sistema'.

"Produrre, distribuire, utilizzare e costruire una collaborazione è la missione, credo" dice Nakata parlando al Quattroruote Next. "Il punto chiave è la collaborazione, soprattutto per questo tipo di idee. Il futuro sarà costruito da tutti insieme" conclude.



