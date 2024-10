Toyota costruisce la cinque milionesima vettura a Burnaston

E' tempo di celebrazioni per Toyota Motor Europe, che ha raggiunto un importante traguardo: la produzione della sua cinque milionesima vettura presso lo stabilimento di Burnaston a Derbyshire, nel Regno Unito.

La cifra in questione è stata raggiunta con la realizzazione di una Corolla GR Sport hatchback full hybrid che è uscita dalla linea di produzione ad inizio ottobre. La Corolla è un modello simbolo del marchio, venduta in oltre 50 milioni di esemplari, è arrivata alla 12ª generazione, e rappresenta un riferimento per qualità costruttiva, durata nel tempo ed affidabilità, conservando le doti che ne hanno decretato il successo nel mondo. Ora è costruita in questo impianto all'avanguardia, realizzato nel 1989 attraverso un investimento superiore ai 3,25 miliardi di euro, e divenuto il primo del brand fuori del Giappone con la mission di produrre veicoli ibridi. "Questo traguardo rappresenta molto più di un semplice risultato numerico - ha dichiarato Darius Mikolajczak, managing director di Burnaston - riflette il nostro contributo all'economia e il nostro impegno nel realizzare auto sempre migliori, abbracciando nuove tecnologie e costruendo forti relazioni con i nostri fornitori, partner e comunità locali".

