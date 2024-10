Porsche, in 9 mesi l'utile cala del 29,9% a 2,76 miliardi

Porsche chiude i 9 mesi con ricavi in calo del 5% a 28,6 miliardi, un utile operativo di 4,04 miliardi in calo del 27% e un utile netto crollato del 29,95% a 2,76 miliardi. Il gruppo tedesco sta valutando tagli ai costi ma conferma le stime per il 2024, dopo che le aveva abbassate a luglio scorso, "a condizione che le condizioni quadro non peggiorino in modo significativo" si legge in una nota. "Ogni pista da corsa ha sezioni più lente e più veloci. Lo stesso vale per un anno finanziario. Nel quarto trimestre ci aspettiamo di poter accelerare e di arrivare allo sprint finale verso il traguardo", commenta Lutz Meschke, vice presidente del consiglio di amministrazione. "Come previsto, il terzo trimestre è stato il più debole dell'anno finanziario 2024 - aggiunge -. Tuttavia, i dati trimestrali e le nostre aspettative per il resto dell'anno ci fanno essere fiduciosi di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi per l'intero anno".



