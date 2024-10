Byd: 'Entro il 2025 supereremo i 100 store in Italia'

"La nostra idea è di arrivare nel 2025 ad avere 105 punti vendita in Italia con più di 40 concessionari". Lo ha dichiarato Stella Li, executive vice president dell'azienda di auto elettriche cinesi Byd in un incontro con la stampa. Al momento gli store in Italia di Byd Auto sono circa 20.

"Nella nostra strategia europea l'Italia rientra - insieme al Regno Unito, la Spagna e la Francia - nei mercati di riferimento, dove investiremo maggiormente", ha dichiarato Li.

"La ricerca e sviluppo delle nostre vetture europee sarà sviluppata in Europa", ha dichiarato Stella Li, executive vice president di Byd Auto, "non appena saranno operative le nostre fabbriche in Ungheria e in Turchia".

Li, in un incontro con la stampa, ha dichiarato che lo stabilimento di produzione in Ungheria sarà operativo "a partire dalla seconda metà del 2025" e rappresenterà "la prima fabbrica europea per le vetture di Byd, che saranno commercializzate in Europa".

"La strategia è localizzare e distribuire la produzione prevalentemente nelle stesse zone in cui operiamo perché le macchine devono essere fatte secondo i gusti del mercato", ha aggiunto Li, sottolineando che Byd è "una tech company, più che una compagnia di automobili, perché siamo leader mondiali nella produzione di batterie e tecnologie".



