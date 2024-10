Azioni Renault ai dipendenti, successo della terza tranche

Renaulution Shareplan ha, ancora una volta, suscitato il forte interesse dei dipendenti del Gruppo Renault, confermando il loro impegno nella trasformazione strategica dell'azienda.

I risultati della terza edizione di Renaulution Shareplan - il piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Renault che ha fatto registrare un tasso di adesione in netto aumento, passando dal 36% dello scorso anno al 43% - fornisce un forte segnale di impegno e di fiducia nella strategia del Gruppo da parte dei dipendenti idonei in 30 diversi Paesi.

Oltre 93mila lavoratori della Losanga hanno potuto beneficiare di 7 azioni gratuite e, tra questi, sono circa 46mila quelli che hanno sottoscritto anche azioni proposte a prezzo preferenziale a 29,26 euro, con uno sconto del 30%.

Le assegnazioni gratuite nell'ambito del Renaulution Shareplan 2024 (un massimo di 14 per dipendente) rappresentano circa 817.600 azioni, ovvero lo 0,28% del capitale di Renault SA.

Inoltre, quasi 46.000 lavoratori, pari al 43% dei dipendenti idonei, hanno partecipato all'offerta di sottoscrizione proposta nell'ambito del Renaulution Shareplan 2024.

L'investimento totale da parte dei dipendenti ammonta a oltre 31,1 milioni di euro, con un importo medio di sottoscrizione per dipendente di 679 euro. Le oltre 1.063.000 azioni sottoscritte rappresentano lo 0,36% del capitale di Renault SA.

In totale, l'operazione Renaulution Shareplan 2024 consentirà il trasferimento di circa 1.881.000 azioni ai dipendenti della società, pari allo 0,64% del capitale di Renault SA, detenute tramite un Fondo comune di investimento per dipendenti (FCPE) o, in alcuni Paesi, direttamente in un conto registrato.

Come risultato dell'assegnazione delle azioni nell'ambito di tutto il programma Renaulution Shareplan, i dipendenti deterranno circa il 5,74% del capitale di Renault SA, avvicinando il Gruppo alla sua ambizione di raggiungere il 10% di azionariato dei dipendenti.

"La tradizione di Renault come laboratorio sociale è una grande forza, a patto di aggiornarla costantemente - ha affermato Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault - È ciò che stiamo facendo con il nostro piano di azionariato dei dipendenti, uno dei più moderni in tutti i settori. Stiamo mettendo i nostri dipendenti al centro della profonda trasformazione dell'azienda".

"Quest'anno, con questa terza edizione, riaffermiamo il nostro impegno per la condivisione del valore, a beneficio di tutti coloro che contribuiscono a crearlo. Entro la fine, i dipendenti deterranno il 5,74% del capitale di Renault SA.

Questo successo è un altro segno della loro fiducia nella strategia dell'azienda".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA