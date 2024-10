Giù ancora il mercato europeo dell'auto, -4,2% a settembre

Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a settembre - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.118.083 con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9.779.605 vetture con una crescita dell'1% sullo stesso periodo del 2023.

Stellantis ha immatricolato a settembre in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) 148.306 auto, il 26% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha venduto 1.550.43 auto, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa.

"Le vendite di auto in Europa occidentale a settembre sono in calo del 13% rispetto a settembre 2019 a fronte della flessione del 16,5% di agosto. Un discreto recupero dovuto a un rimbalzo delle vendite di auto elettriche che hanno recuperato parte del crollo di agosto (-36%) grazie a politiche aggressive nel Regno Unito con sconti "senza precedenti" di venditori e sul mercato spagnolo. Nei primi nove mesi dell'anno il calo è del 20,5% sullo stesso periodo del 2019 e con prospettive non positive". Lo mette in evidenza il Centro Studi Promotor.

Il mercato più importante, quello della Germania, a settembre registra un calo del 7%, mentre negli altri quattro mercati, che insieme alla Germania si aggiudicano il 70% delle immatricolazioni, il risultato peggiore lo registra la Francia (-11,1%), seguita dall'Italia (-10,7%). In positivo hanno chiuso Regno Unito (+1%) e Spagna (+6,3%). Si conferma in tutti i mercati dell'area che le vendite sono sostenute soprattutto dalla domanda delle aziende in grado di acquistare auto nonostante i forti aumenti di prezzi degli ultimi anni. In sofferenza invece, un po' ovunque, la domanda dei privati in quanto stipendi e salari non hanno ancora recuperato la forte inflazione degli ultimi anni. E' del tutto evidente che il nodo da sciogliere per il ritorno del mercato dell'auto nell'Europa Occidentale alla normalità, oltre al recupero del potere di acquisto delle persone, è quello della transizione energetica.

Secondo André Schmidt, presidente dell'associazione Vdik (produttori auto tedeschi), per uno sviluppo della mobilità elettrica occorre una massiccia espansione delle infrastrutture di ricarica, una riduzione del prezzo di ricarica dell'elettricità e agevolazioni per l'acquisto di auto, mentre controproducenti, sempre secondo Schmidt, sono i dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "è indispensabile che l'Unione Europea ridefinisca al più presto la sua politica per la transizione energetica nell'auto partendo da presupposti razionali e non ideologici". "A settembre 2024 rallenta la flessione del mercato europeo dell'auto, che, dopo il pesante calo di agosto (-16,5%), chiude a -4,2%". Lo sottolinea Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. "Nel mese, tre major market su cinque (incluso Uk) - spiega Vavassori - mantengono una variazione negativa: -11,1% la Francia, -10,7% l'Italia e -7% la Germania. In recupero, invece, i mercati di Spagna (+6,3%) e Regno Unito (+1%). A settembre, nell'area Ue-Efta-Ul, la quota di penetrazione delle vetture 'variamente elettrificate' - auto ibride 'tradizionali', auto elettriche a batteria (BeV) e auto ibride plug-in (Phrv) - è pari al 60,1%, mentre quella delle sole auto 'alla spina' (Bev e Phev) è del 26,4%. In Italia, nel mese, le elettrificate pesano per il 46,7%, mentre la quota delle sole ricaricabili (Bev e Phev) è di appena il 7,3%. Con i risultati poco brillanti del terzo trimestre, l'ingresso nell'ultimo trimestre dell'anno è ancora più debole del previsto e si ipotizza una chiusura del 2024 intorno a 12.700.000 immatricolazioni, con un ribasso che potrebbe arrivare fino all'1,5% rispetto al 2023. Riguardo al contesto competitivo in cui il mercato si muove, il voto del Comitato difesa commerciale dell'Ue sui dazi cinesi ha recentemente confermato le tariffe provvisorie già note con l'intento di ristabilire condizioni di parità a livello commerciale. Questo, tuttavia, riguarda solo un aspetto del quadro competitivo del settore automotive europeo, che necessita soprattutto di una strategia industriale globale per affrontare la transizione energetica, che garantisca l'accesso alle materie prime critiche, l'approvvigionamento energetico a costi accessibili, un quadro regolatorio coerente, uno sviluppo appropriato della rete di ricarica elettrica e di rifornimento per i carburanti a basso impatto ambientale".

