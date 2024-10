Audi conquista le imprese con un'offerta flessibile

Audi for Business rappresenta l'offerta del brand rivolta alle imprese che, nel 2024 sono arrivate a rappresentare il 65% dell'immatricolato del marchio.

In questo ambito, i punti forti della casa di Ingolstadt sono rappresentati dalla certezza nell'investimento, dalla trasparenza nelle spese di gestione, dalla flessibilità nelle soluzioni di uso e possesso e dal valore residuo.

Con l'evoluzione del mercato, Audi ha interpretato il cambiamento delle esigenze delle imprese offrendo una consulenza personalizzata nella composizione delle car list aziendali e nella gestione del parco auto con fleet manager dedicati per rendere più agevole la transizione ecologica. Questi lavorano sia con i clienti con parco auto di grandi dimensioni, che con i dealer specializzati, in modo da supportare anche le aziende sul territorio locale. Un'organizzazione così capillare va influire in maniera positiva sulla gestione delle flotte, anche in merito al risparmio dei tempi per gli interventi, come si evince dal servizio Audi Pit Lane che, in 90 minuti dall'accoglienza, offre l'assistenza tecnica necessaria potendo contare sull'operato di due tecnici per auto. Inoltre, attraverso le Functions on Demand (FoD) Audi consente di attivare alcuni equipaggiamenti opzionali nei campi dell'illuminazione, dell'infotainment, dell'assistenza alla guida e del sound successivamente all'acquisto dell'auto e per differenti periodi.

Un ulteriore vantaggio offerto dal brand dei quattro anelli è rappresentato dalla possibilità di noleggiare degli accessori, un unicum tra i marchi premium, in modo da poter usufruire di una vasta gamma di prodotti senza il vincolo dell'acquisto.

Sostanzialmente, l'offerta di prodotto si basa su due piattaforme, la PPE (Premium Platform Electric) e la PPC (Premium Platform Combustion), quindi su due basi tecnologiche diverse, rispettivamente per le elettriche, rappresentate dalle Q6 e-tron e Audi A6 e-tron, e le termiche quali le nuove Audi A5 e Audi Q5.

Grazie ad un'offerta così articolata, Audi vanta una market share record del 4,5%, con oltre 53 mila vetture immatricolate da gennaio a settembre, corrispondenti a una crescita del 4% delle vendite rispetto al 2023.



