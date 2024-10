Per Volvo utili in calo nel trimestre, ordini sotto le stime

Gli utili di Volvo Ab nel terzo trimestre, appesantiti per il produttore di mezzi pesanti dal rallentamento della domanda impianti di perforazione, sono in calo, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi (1,24 miliardi di euro) a causa della minore attività di trasporto merci e di costruzione. Secondo Bloomberg, gli analisti avevano previsto 1,31 miliardi per il dato.

Tutti i produttori europei, compresi Daimler Truck Holding e Traton, sono sotto pressione per ridurre i costi con il rallentamento della domanda del settore, specie in Europa e Cina. Volvo ha registrato un volume netto di ordini di autocarri pari a 43.234 unità nel terzo trimestre, sotto le aspettative degli analisti, con le consegne nel periodo in calo.

Il titolo Volvo in Borsa a Stoccolma è in ribasso dell'1,3% a 261,5 corone svedesi.



