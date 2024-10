Moody's abbassa a negativo l'outlook di Stellantis

Moody's ha confermato i rating di Stellantis e ha abbassato l'outlook da stabile a negativo.

La modifica dell'outlook a negativo - spiega Moody's in una nota - bilancia la severa perdita di liquidità prevista nel secondo semestre del 2024 a seguito del recente profit warning dell'azienda con l'aspettativa che la performance operativa si riprenda il prossimo anno. Moody's ha confermato i rating alungo termine Baa1 di Stellantis, sugli strumenti senior non garantiti e degli strumenti backed senior non garantiti. Ha Inoltre confermato il rating a breve termine della società a (P)P-2. L'aggiustamento della guidance - ricorda l'agenzia di rating - per l'intero 2024 è dovuto alla decisione del management di accelerare le misure di risanamento delle scorte negli Stati Uniti, ma anche alla debolezza di altre regioni, tra cui l'Europa. L'azione di rating odierna è ulteriormente sostenuta dalla forte posizione di liquidità di Stellantis, che fornisce un cuscinetto fino a quando l'andamento dei risultati operativi e il flusso di cassa non miglioreranno il prossimo anno. Per quanta riguarda l'outlook, "le prospettive negative riflettono i rischi che pesano sulla ripresa dei risultati operativi prevista per il 2025, in particolare la bassa crescita dei volumi e la crescente pressione sui prezzi a livello globale. Inoltre, le prospettive negative riflettono le difficoltà di esecuzione per invertire la tendenza alla generazione di free cash flow negativa prevista per il 2024", spiega Moody's.

