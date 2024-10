Alpine, da A390_β il modello strategico per la crescita

Alpine, il brand prestazionale del Gruppo Renault ha scelto per la show car A390_β - attraverso il lavoro di Antony Villain, design director della marca - una insolita quanto emozionante combinazione cromatica e materica.

Come ha raccontato in un incontro con i media, Villain si è ispirato per disegnare per questa fastback sportiva ad una goccia d'acqua. Da questa forma, che unisce fluidità e dinamicità, si è arrivati alla A390_β che assomiglia a una bolla monolitica e che può essere considerata "una vera e propria scultura". Nella Alpine A390_β questa forma naturale offre l'equilibrio ottimale tra funzionalità e aerodinamica con una fiancata che segue la linea distintiva dei modelli Alpine, aggiungendo però la sensazione del movimento anche quando è ferma.

"Con l'A390, stiamo iniziando a utilizzare un linguaggio formale di cui il Concept Alpenglow è stato pioniere - ha sottolineato Villain - questo è il registro formale del futuro prodotto. Dopo l'arrivo dell'A290, la A390 è "davvero un capitolo importante.perché è un modello che ci consentirà di attrarre nuovi clienti ed è anche un omaggio alla nostra tradizione".

L'idea iniziale - ha spiegato il design director di Alpine - è stata quella di offrire "un'auto più versatile per portare la famiglia e andare più lontano rispetto all'A290, il tutto con una sensazione di guida vicina a quella di un'A110".

Ed ha precisato che "con la A390, abbiamo gli stessi ingredienti della iconica berlinetta, ma li abbiamo spinti verso un maggiore futurismo perché non dobbiamo avvicinarci a un modello storico".

Un salto in avanti che è evidente non solo nella forma e nella presenza di numerosi elementi aerodinamici qualificanti, ma anche nei dettagli di finitura.

E' il caso della verniciatura Bleu Specular le cui particelle 'vibrano' con il movimento. Una soluzione che crea tonalità più profonde a seconda delle zone, in un gioco di contrasti che accentua le linee dell'auto. Come ha spiegato il responsabile del design di Alpine, l'aspetto esterno di questa auto da esposizione "è fedele all'85% rispetto a quello del futuro modello di produzione" che arriverà il prossimo anno.

La futura A390 (priva della β che indica la fase di studio) incarnerà come la concept una filosofia in cui la forma segue la funzione e gli elementi tecnici e aerodinamici sono un forte richiamo sportivo. "A390 affiancando A290 nel 2025 completerà la prima fase di creazione del nostro Dream Garage - ha sottolineato Villain - A questo seguiranno altri tre modelli fortemente legati dal Dna della marca. Fra questi ci sarà l'erede dell'attuale berlinetta A110 e come già annunciato due crossover che sono identificati dalle sigle di progetto D/E XO Gt.



