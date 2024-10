Audi rifiuta offerte per sito Bruxelles, sale rischio chiusura

Audi, il marchio premium di Volkswagen, non ha trovato un compratore adatto per per la fabbrica di veicoli elettrici a Bruxelles. Aumenta così il rischio di chiusura dell'impianto che aveva portato la casa automobilistica tedesca a rivedere al ribasso le previsioni del gruppo lo scorso luglio. A settembre il gruppo di Volksburg ha indicato l'intenzione di chiudere anche alcuni stabilimenti in Germania e ha poi diffuso un altro profit warning.

Nessuno dei 26 soggetti interessati e potenziali investitori - uno dei quali rivisto la sua proposta nei giorni scorsi - ha offerto un "concept valido e sostenibile" per il futuro dello stabilimento, ha spiegato il chief operating officer di Audi, Gerd Walker, dopo una riunione straordinaria del consiglio di fabbrica.

"Per me è importante fare rapidamente chiarezza sul processo di informazione e consultazione e concentrarsi ora ulteriormente sulle discussioni sul piano sociale", ha dichiarato Walker secondo quanto riporta Bloomberg. "Continueremo a perseguire questo obiettivo in modo fiducioso, obiettivo ed equo", ha aggiunto.

La fabbrica Audi di Bruxelles per i costi elevati potrebbe diventare il primo stabilimento Volkswagen a chiudere per la scarsa domanda di un Suv elettrico che viene lì prodotto.





