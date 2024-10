Tavares non esclude il taglio di posti di lavoro. Insorge la politica: 'Elkann in Parlamento'

Future soppressioni di posti di lavoro in casa Stellantis? "Non scarto nulla": l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, intervistato questa mattina da radio Rtl al Salone dell'Auto di Parigi, ha risposto così alla domanda se intendesse tagliare posti da Stellantis. "La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti" ma "passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo", ha assicurato il manager portoghese, garantendo che la soppressione dei posti di lavori "non è al centro della nostra riflessione strategica".



"Il cuore della nostra riflessione strategica" ha detto Tavares non è il taglio dei posti di lavoro ma "al cuore della nostra riflessione strategica c'è rendere i nostri clienti felici, attraverso la qualità dei nostri prodotti, attraverso l'innovazione delle nostre tecnologie, e dalla dimensione accessibile della nostra mobilità che deve essere pulita". Già ieri, in un'intervista pubblicata al giornale Les Echos, Tavares non ha escluso chiusure di stabilimenti Stellantis mentre i costruttori cinesi moltiplicano gli annunci sull'apertura di siti di produzione in Europa. ''Chiudere le frontiere ai prodotti cinesi - avverte Tavares nell'intervista al quotidiano economico di Parigi - è una trappola - aggireranno le barriere investendo in stabilimenti in Europa. Stabilimenti che verranno in parte finanziati da sovvenzioni statali, nei Paesi a basso costo".



Da fine ottobre, le auto cinesi vendute in Europa saranno oggetto di una tassa all'importazione fino al 45%. Alcuni costruttori del Dragone, come BYD, hanno già annunciato di aprire siti in Europa per evitare le sovratasse. Vede un rischio per i siti Stellantis? ''Non bisogna escludere nulla'' risponde Tavares, aggiungendo: ''Se i cinesi prendono 10% delle quote di mercato in Europa al termine della loro offensiva, questo vuol dire che peseranno per 1,5 milioni di auto. Questo rappresenta sette fabbriche di assemblaggio. I costruttori europei dovranno allora sia chiudere, sia trasferirle ai cinesi". Il portoghese ricorda che Volkswagen è stato il primo ad evocare la chiusura di siti in Germania.''Da parte nostra- assicura - non c'è motivo di accettare un peggioramento delle nostre performances se i cinesi progrediscono in Europa". Stellantis ha confermato l'uscita di Tavares, 66 anni, a fine gennaio 2026. ''Il sostegno unanime del board e del suo presidente John Elkann consente a tutti di ritrovare la concentrazione per lavorare serenamente fino al termine del mio contratto a inizio 2026", dice il mega-manager. Tavares continua ad opporsi ad un rinvio del rafforzamento delle norme Ue sulle emissioni e depolora che Stellantis sia diventato ''il fusibile delle dispute tra l'Unione europea e alcuni Stati membri, come l'Italia, che vogliono tornare sulle decisioni prese''. ''Oggi, il sostegno o l'opposizione all'auto elettrica. è una divario di natura politica". Alla domanda della tv LCI se la Francia avesse bisogno di migranti per far girare le proprie fabbriche, Tavares ha risposto che ''questo problema comincia dal tasso di natalità". Ma se ''la Francia vuole continuare ad accrescere la sua ricchezza per servire lo stile di vita della propria popolazione - ha concluso - ne ha bisogno".



Insorge il mondo politico, Elkann venga in Parlamento

Le dichiarazioni dell Ad di Stellantis su possibili licenziamenti "sono sconcertanti" per la Lega che chiede un'operazione verità.

"Le ultime affermazioni di Tavares sul possibile taglio di posti di lavoro in Stellantis lasciano senza parole, perché confermano che l'unica strategia che i vertici del Gruppo sembrano conoscere è quella dei licenziamenti, della cassa integrazione, della delocalizzazione, di battere cassa per avere nuovi aiuti statali. Certo il tempismo è quanto meno sospetto: venerdì la richiesta di ulteriori incentivi, oggi la 'minaccia' di licenziamenti" afferma in una nota il Presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Non tarda anche l'opposzione che in una nota firmata da Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein affermano che "Le risposte del ceo di Stellantis Tavares nel corso della recente audizione di fronte al Parlamento sono state insoddisfacenti rispetto alle preoccupazioni esistenti sul futuro dell'attività di questo gruppo industriale nel nostro Paese. È per questo che oggi i nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta che venga al più presto ascoltato il Presidente della società, John Elkann".

Stellantis: Tavares,'problema stock Usa in corso di risoluzione'

Raddrizzare il timone in casa Stellantis ''non sarà qualcosa di particolarmente difficile perché i problemi che abbiamo incontrato nel primo semestre 2024 sono stati identificati in modo molto preciso. Si tratta essenzialmente di un problema di stock eccessivo sul mercato americano. Problema che è in corso di risoluzione, del resto abbiamo già ridotto gli stock di 52.000 unità nei tre ultimi mesi": lo dice l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, intervistato questa mattina dalla radio francese RTL. "La risoluzione di questo problema - assicura Tavares - è in corso. Penso di poter dire che il problema sarà risolto entro Natale 2024.E' un problema oeprativo, qualcosa che conosciamo. Purtroppo siamo stati intrappolati da un piano marketing nel secondo trimestre 2024, sono cose che succedono. Era un piano innovativo, abbiamo voluto assumere il rischio ma non ha funzionato".

Tavares, io iperprofessionale, andrò avanti fino a inizio 2026

Con Stellantis "ho un contratto di cinque anni . Lo onorerò in modo iperprofessionale, iperpermotivante e motivato. E andrò fino alla fine del mio contratto, fino a inizio 2026": lo dice l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, intervistato questa mattina dalla radio francese RTL. Con Stellantis, ha proseguito Tavares nel giorno dell'apertura del Salone dell'Auto di Parigi, ''siamo in un approccio contrattuale. Che è rispettoso, professionale. Onoro il mio contratto. L'azienda onora il suo contratto. Attraversiamo le difficoltà, celebriamo i successi. E' la vita dell'industria automobilistica. Ma posso rassicurarvi che non c'è alcun legame tra le difficoltà riscontate quest'anno e la data della mia andata in pensione a 68 anni. Dopo 45 anni di industria automobilistica, penso sia normale voltare pagine e passare a qualcos'altro".

