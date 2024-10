De Meo (Renault), 'Piccole elettriche per aiutare il mercato'

Condividendo i dubbi e le preoccupazioni espresse da altri costruttori il numero uno del Gruppo Renault ha ribadito oggi - in occasione di un incontro con la stampa al Salone dell'Auto di Parigi - una delle sue ricette per uscire dall'impasse che sta caratterizzando il mercato, in particolare quello dei modelli elettric. "La prima cosa da fare - ha detto - è ritornare a utilizzare delle piccole vetture, che nel caso delle elettriche permettono di usare una batteria più compatta. E che potenzialmente permette di fare macchine elettriche con costano meno rispetto a quelle a combustione".

De Meo ha però sottolineato che per realizzare questo cambiamento servono delle normative, comprese quelle euro-ncap, idonee allo sviluppo di queste auto cittadine e al loro arrivo nel mercato europeo. "Che senso ha - ha detto - fare un crash test a 56 km/h quando il limite nelle aree urbane è di 50 km/h".

"Comunque queste piccole automobili, assimilabili alle keicar giapponesi, dovrebbero avere tutte le dotazioni di sucureaa quanto potrebbero chiedere i clienti di questo segmento che non esiste".

Sollecitato sul tema di una collaborazione tra aziende europee, tipo Airbus, il numero uno del Gruppo Renault ha detto che quello delle piccole elettriche potrebbe essere un primo ambito percorribile. "Senza dimenticare però - ha ribadito - il settore dei piccoli veicoli commerciali per le consegne dell'ultimo miglio".



