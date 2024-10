Jaguar fermerà a fine anno produzione dell'elettrica i-Pace

Presentata nel 2018 come prima auto elettrica significativa della Gran Bretagna, la Jaguar i-Pace si appresta ad uscire di scena, 'cancellata' dalla stessa azienda come altri 5 modelli su 6 non solo perché scarsamente profittevole ma anche per interrompere il rapporto con l'austriaca Magna dove il suv elettrico veniva costruito su contratto assieme alla più piccola E-Pace.

Nello scorso maggio JLR aveva già comunicato lo stop alla produzione dei modelli Jaguar XE, XF ed F-Type, che erano tutte allocate nello stabilimento britannico di Castle Bromwich.

Ed ora arriva la conferma che con l'output di fine dicembre le linee di fabbricazione della i-Pace verranno fermate in modo definitivo.

Nonostante l'alta reputazione dell'I-Pace, segnala il magazine britannico Autocar, le sue vendite non sono mai decollate, arrivando a circa 15mila unità all'anno nei due periodi migliori cioè il 2019 e il 2020.

Complessivamente Jaguar i-Pace passerà nel 'catalogo' dei ricordi avendo totalizzato fra Europa e Stati Uniti circa 70mila immatricolazioni.

Ora i concessionari JLR vivono del relativo successo dei fuoristrada e dei suv di lusso Land Rover e Range Rover, mentre per riaccendere le luci delle show-room Jaguar occorrerà attendere il debutto nel 2026 del primo dei tre nuovi modelli una GT elettrica a quattro porte sullo stampo della Porsche Taycan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA