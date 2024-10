Nissan nel 2024 continua a correre sul mercato italiano

Numeri ancora positivi per Nissan sul mercato italiano nei primi nove mesi del 2024, con il brand giapponese che continua a crescere sia come volumi di vendita che a livello di quota di mercato. Infatti, con oltre 30.500 unità immatricolate, ha maturato una crescita pari al 5%, che è circa il doppio rispetto alla media del mercato che si è attestata ad un + 2,6% nello stesso periodo.

Nel contesto temporale à aumentata anche la quota di mercato di Nissan in Italia, che arrivata al 2,3%, facendo segnare un +0,1% in confronto al periodo gennaio/settembre del 2023. Da sottolineare che il peso dei crossover sul totale vendite Nissan è pari al 95%, mentre quello dei modelli elettrificati è pari a 85%, valori superiori a quelli medi di mercato che si attestano, rispettivamente, al 51% ed al 48%.

Il merito di questo risultato si deve all'arrivo dei modelli rinnovati di Juke, Qashqai ed X-Trail, auto già presenti negli showroom. Andando ad evidenziare le vendite dei singoli modelli, da gennaio a oggi, sono oltre 8.900 le unità di Nissan Juke vendute, per una crescita del 15% rispetto al 2023. La bestseller Qashqai, con circa 15.000 unità vendute in nove mesi, invece, va ad eguagliare le performance del 2023, e consolida la sua posizione sul podio dei C-Suv più venduti in Italia da inizio anno, e nella Top 10 del C-Suv più venduti a settembre.

Nissan X-Trail ha avuto una crescita del 40%, visto che sono state circa 3.000 le unità vendute, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, con la vettura che si conferma al nono posto tra i modelli D-SUV più venduti nel periodo gennaio/settembre.

In aumento anche anche le vendite del crossover coupé elettrico Ariya, con volumi più che raddoppiati, come sottolinea la crescita percentuale del 134%. Inoltre, grazie agli ecoincentivi Nissan, con sconti che arrivano fino a 11.000 euro, questa elettrica è ancora più accessibile ed ha prezzi che partono da 31.500 euro. Da segnalare anche l'ottima performance commerciale dei veicoli commerciali leggeri del brand, venduti in 1.082 unità con una crescita del 17% in confronto al periodo considerato del 2023. Tra questi, Townstar si conferma nella Top 10 degli MPV più venduti da inizio anno, Primastar ha aumentato le immatricolazioni del 42%, ed Interstar del 93%.



